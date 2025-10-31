"Никто не обратил на это внимание": Приходько назвала, кто "ведет Украину к гражданской войне"

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что блогерша Елена Мандзюк из-за своей радикальной позиции по языковому вопросу может спровоцировать в Украине гражданскую войну. Она назвала звезду соцсетей "вершительницей судеб".

Артистка объяснила в интервью Наталье Влащенко, что именно из-за языкового вопроса будет продолжаться раскол украинского общества.

Приходько заговорила о гражданской войне

"Мне кажется, такие как Мандзюк и с ней вместе ведут нашу страну к гражданской войне. Может, и грубо говорю. Но это мое впечатление такое. Это "Почему не на государственном?" появилось в 2022 году в июне. Просто никто не обратил на это внимание. Когда было очень много ботов под постами людей, которые говорили на русском. Каждый человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне надо что-то доказывать и для чего", — заявила Приходько.

Анастасия Приходько Фото: prykhodko_official / Instagram

Кроме того, она добавила, что ее дети общаются на русском языке.

Пока Елена Мандзюк не прокомментировала заявление Приходько.

