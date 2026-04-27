Бывший ведущий "Орла и Решки" набросился на Приходько из-за русского языка
Украинская певица Анастасия Приходько в очередной раз провоцирует публику своими мыслями о русском языке. Украинцы резко отреагировали на ее новое высказывание.
Артистка в Threads (prykhodko_official) повторила свое мнение об "особом" русском языке в Украине, но пользователи сети раскритиковали пост.
Бедняков ответил Приходько
"Привет, я Анастасия Приходько и разговариваю на русском киевском языке. Есть вопросы?" — написала певица.
Тем временем ведущий Андрей Бедняков, который сам родом из оккупированного россиянами Мариуполя, резко ответил артистке.
"Подскажите, как будет на вашем языке "обо**аться"? Спасибо", — написал шоумен.
В комментариях Андрея упрекали, что тот сам раньше разговаривал на русском, но он отвечал или шутками, или подчеркивал, что знает свои ошибки и исправляет их: "Мои ошибки прошлого я признал сто раз. Будьте внимательны, экстраординарный господин".
Реакция сети
В комментариях украинцы критикуют слова Приходько и делятся своим опытом перехода на родной язык:
- "Привет, я жительница Киева в 3 поколении, мне 66, и я разговариваю на киевском украинском языке. Вопрос?!"
- "Называть русский ''киевским'' — это как назвать оккупантов туристами".
- "Террор Муравьева, Красный террор, большой террор, расстрелянное возрождение, репрессии диссидентов. Почти 100 тыс киевлян погибли из-за российского террора только в 20 веке. Видимо, так и появился киевский русский".
- "Вопрос: это вы под водочку пост написали или под боярышник?"
- "Я проктолог. И сейчас Вы разговариваете тем местом, которое я лечу".
- "Привет, я Людмила, и я из Донецка. С детства была вынуждена говорить только на рус. Но с тех пор как меня пришли "асвабаждать", я стараюсь говорить исключительно на родном языке донетчан — украинском".
- "Переезжай уже в рашку и пой дуэтом с повалий и не за**буй".
