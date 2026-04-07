Анатолич жестко прошелся по Анастасии Приходько, которая защищает русский язык (видео)

Украинский ведущий Анатолий Анатолич отреагировал на резонансное интервью Анастасии Приходько, создав сатирическое видео, в котором переосмыслил ее высказывания о языке. В ролике он в шутливой манере воспроизводит ключевые тезисы артистки, в частности ее аргументы относительно различий между русским, которым она пользуется, и языком, распространенным в России.

Видео появилось в Instagram шоумена (@anatoliyanatolich). В подписи он иронично отметил, что смог "вложить" смысл почти двухчасового разговора певицы в одну минуту.

В пародии Анатолий Анатолич высмеивает объяснения Анастасии Приходько относительно ее языкового выбора — в частности о влиянии среды, в которой она росла, и образовательной системы. В образе певицы он озвучивает такие слова:

"Мне на украинском трудно говорить. На русском — да, льется песня. Я коренная киевлянка, родилась и прожила в центре. У меня был только русский язык. В школе был русский язык и литература, был и украинский язык, но на русском. Русский язык не принадлежит России. У нас разный говор. У них: "че, че", а у нас: "шо, шо". Это как британский и американский".

Отметим, что часть этой реплики фактически воспроизведена из интервью артистки, где она отмечала существование "киевского диалекта" русского.

В следующей сцене Анатолий Анатолич возвращается уже в собственном образе и приводит контраргумент, вспоминая свой опыт перехода на украинский, несмотря на русскоязычную среду Кривого Рога. Однако его перебивает "версия Приходько" с фразой: "Д*пе слова не давали".

Реакции людей

"Киевский диалект, харьковский диалект, Адексский отдельный язык вообще, датский, луганский ..... это смешно и страшно одновременно";

"Клаааааааас!!! Как круто, что этих покручей пародируют";

"Да да да, именно так я чувствую это интервью, я несколько раз его начинала смотреть, и до сих пор не досмотрела. Что-то очень отталкивает, я даже не говорю про русский, про вот это высокомерное поведение, не знаю не могу объяснить".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Приходько, которая в свое время выступала на Евровидении от России, не сдержала эмоций, когда во время интервью ее спросили о языковом вопросе в Украине.

Певица сказала, что выступает против методов действующей украинской власти, одновременно резко осудив политику России.

Кроме того, артистка заявила, что блогер Елена Мандзюк из-за своей радикальной позиции по языковому вопросу может спровоцировать в Украине гражданскую войну.