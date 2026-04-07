Анатоліч жорстко пройшовся по Анастасії Приходько, яка захищає російську мову (відео)

Український ведучий Анатолій Анатоліч відреагував на резонансне інтерв’ю Анастасії Приходько, створивши сатиричне відео, в якому переосмислив її висловлювання про мову. У ролику він у жартівливій манері відтворює ключові тези артистки, зокрема її аргументи щодо відмінностей між російською, якою вона користується, та мовою, поширеною в Росії.

Відео з’явилося в Instagram шоумена (@anatoliyanatolich). У підписі він іронічно зазначив, що зміг "вкласти" зміст майже двогодинної розмови співачки в одну хвилину.

У пародії Анатолій Анатоліч висміює пояснення Анастасії Приходько щодо її мовного вибору — зокрема про вплив середовища, в якому вона зростала, та освітньої системи. В образі співачки він озвучує такі слова:

"Мені українською важко говорити. Російською – так, ллється пісня. Я корінна киянка, народилася і прожила в центрі. У мене була лише російська мова. У школі була російська мова і література, була і українська мова, але російською. Російська мова не належить Росії. У нас різний говір. У них: "че, че", а у нас: "шо, шо". Це як британська і американська".

Зазначимо, що частину цієї репліки фактично відтворено з інтерв’ю артистки, де вона наголошувала на існуванні "київського діалекту" російської.

У наступній сцені Анатолій Анатоліч повертається вже у власному образі та наводить контраргумент, згадуючи свій досвід переходу на українську, попри російськомовне середовище Кривого Рогу. Однак його перебиває "версія Приходько" з фразою: "Д*пі слова не давали".

"Кієвскій діалєкт, харькавскій діалєкт, Адесскій отдєльний язик ваабщє, данєцкій, луганскій.....це смішно та страшно водночас";

"Клаааааас!!! Як круто, що цих покручів пародіюють";

"Так так так, саме так я відчуваю це інтервʼю, я декілька разів його починала дивитися, і досі не додивилася. Щось дуже відштовхує, я навіть не говорю про російську, про ось цю зверхню поведінку, не знаю не можу пояснити".

Анастасія Приходько, яка свого часу виступала на Євробаченні від Росії, не стримала емоцій, коли під час інтерв’ю її запитали про мовне питання в Україні.

Співачка сказала, що виступає проти методів чинної української влади, водночас різко засудивши політику Росії.

Крім того, артистка заявила, що блогерка Олена Мандзюк через свою радикальну позицію щодо мовного питання може спровокувати в Україні громадянську війну.