"Поділяю вайб Коломойського": Анастасія Приходько зробила резонансу заяву російською

Українська співачка Анастасія Приходько опублікувала резонансний допис російською мовою, у якому висловила власне бачення війни, ролі людини, влади та політики, а також прямо заявила про симпатії до окремих публічних діячів.

Вона сказала, що виступає проти методів чинної української влади, водночас різко засудивши політику Росії. Про це артистка написала допис в Instagram.

"Хочу зазначити, що я проти політичних методів нашої влади. Я зневажаю політику Путіна і всього його оточення", — написала вона.

При цьому співачка відкрито заявила про власні симпатії та інформаційні орієнтири, зокрема зазначила, що їй близькі погляди Ігоря Коломойського та вона регулярно читає дописи Олександра Дубінського.

"Я поділяю вайб Коломойського. Читаю у Facebook дописи Дубінського. Дивлюся на вчинки Ахметова. Спостерігаю за Будановим", — зазначила Приходько.

Наприкінці допису артистка іронічно відреагувала на можливу критику та кинула виклик користувачам соцмереж.

"Ви "хороші", я — "погана", я в курсі. А хтось іще тут є сміливий? Висловити свою думку зараз? Адже ображати в соцмережах може кожен, а показати свою позицію — лише одиниці", — написала вона.

Реакції людей

Допис Приходько вже викликав активне обговорення в соцмережах та розділив користувачів на прихильників і критиків її позиції.

"Так яку позицію ви показали? Чємадан-вакзал-сасєя. У чому проблема?";

"Анастасія, просто не вірю, що ви продались російському язику";

"Життя людини найцінніше";

"Повністю підтримую вашу думку".

