"Це мене бісить": Приходько закликала дозволити людям рубати дрова, аби вони не їхали з країни

Українська співачка Анастасія Приходько закликала дозволити людям рубати дрова, щоб вони не їхали з країни. Ба більше, артистка пропонує віддавати закинуті будинки переселянцям.

Про це виконавиця сказала у своєму TikTok. А прихильники активно підтримали її думки в коментарях.

Приходько пропонує дозволяти людям брати дрова в лісі

"Ви знаєте, може, я зараз не в тему зі своїми думками. Але мені дуже важливо їх було вам озвучити. Зараз їду Житомирщиною і бачу дуже багато сушняка. Якщо ви знаєте, його заборонено збирати. Він має лежати. Типу це добрива для лісу. Але ви знаєте, в умовах, у яких зараз живуть українці, без тепла та світла, я хочу сказати, що наша держава мала розробити інший законопроєкт, аніж заборонити", — сказала Приходько.

За словами Анастасії, вона дозволила би збирати сушняк, щоб люди могли опалювати свої домівки.

"Щоб зберегти націю, щоб вона не їхала, дати можливість їй залишатися на рідній землі", — додала співачка.

Також Анастасія дала би роботу лісникам, аби вони позначали дерева, які можна зрубувати, які старі, які заражають інші дерева, зобовʼязала би кожного громадянина, який потребує дрова, збирати кошти на нові дерева, аби після закінчення війни їх висаджувати.

"Таким би чином я зберегла якомога більше людей, аби вони не їхали зі своїх домівок. Тобто сушняк збирати не можна, а ліс в Закарпатті вирубувати можна. Це мене бісить", — зазначила зірка сцени.

Приходько додала, що закинуті будинки можна використовувати для потреб переселенців.

Анастасія Приходько Фото: Instagram Анастасії Приходько

"Так зберігається нація. Я не знаю, може, мої думки вони дуже смішні. Може, комусь вони не подобаються. Але я постійно веду цю бесіду сама з собою", — додала співачка.

Реакція українців

У коментарях прихильники Анастасії Приходько підтримали її думки:

"У нас за дрючок посадять, а за мільйони розкрадань нагороду дадуть".

"Анастасіє, балотуйтеся в президенти".

"Це просто біль, бо ті дерева лежать і не приносять ніякої користі, крім захаращенння, але нікому немає до цього діла".

