"Это меня бесит": Приходько призвала разрешить людям рубить дрова, чтобы они не уезжали из страны

Украинская певица Анастасия Приходько призвала разрешить людям рубить дрова, чтобы они не уезжали из страны. Более того, артистка предлагает отдавать заброшенные дома переселенцам.

Об этом исполнительница сказала в своем TikTok. А поклонники активно поддержали ее мысли в комментариях.

Приходько предлагает разрешать людям брать дрова в лесу

"Вы знаете, может, я сейчас не в тему со своими мыслями. Но мне очень важно их было вам озвучить. Сейчас еду по Житомирщине и вижу очень много валежника. Если вы знаете, его запрещено собирать. Он должен лежать. Типа это удобрения для леса. Но вы знаете, в условиях, в которых сейчас живут украинцы, без тепла и света, я хочу сказать, что наше государство должно было разработать другой законопроект, чем запретить", — сказала Приходько.

По словам Анастасии, она позволила бы собирать валежник, чтобы люди могли отапливать свои дома.

"Чтобы сохранить нацию, чтобы она не уезжала, дать возможность ей оставаться на родной земле", — добавила певица.

Также Анастасия дала бы работу лесникам, чтобы они обозначали деревья, которые можно срубать, какие старые, которые заражают другие деревья, обязала бы каждого гражданина, который нуждается в дровах, собирать средства на новые деревья, чтобы после окончания войны их высаживать.

"Таким бы образом я сохранила как можно больше людей, чтобы они не уезжали из своих домов. То есть валежник собирать нельзя, а лес в Закарпатье вырубать можно. Это меня бесит", — отметила звезда сцены.

Приходько добавила, что заброшенные дома можно использовать для нужд переселенцев.

"Так сохраняется нация. Я не знаю, может, мои мысли они очень смешные. Может, кому-то они не нравятся. Но я постоянно веду эту беседу сама с собой", — добавила певица.

Реакция украинцев

В комментариях поклонники Анастасии Приходько поддержали ее мысли:

"У нас за палку посадят, а за миллионы хищений награду дадут".

"Анастасия, баллотируйтесь в президенты".

"Это просто боль, потому что те деревья лежат и не приносят никакой пользы, кроме захламления, но никому нет до этого дела".

