"Разделяю вайб Коломойского": Анастасия Приходько сделала резонансное заявление на русском

Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала резонансное сообщение на русском языке, в котором выразила свое видение войны, роли человека, власти и политики, а также прямо заявила о симпатиях к отдельным публичным деятелям.

Она сказала, что выступает против методов действующей украинской власти, в то же время резко осудив политику России. Об этом артистка написала сообщение в Instagram.

"Хочу отметить, что я против политических методов нашей власти. Я презираю политику Путина и всего его окружения", — написала она.

При этом певица открыто заявила о собственных симпатиях и информационных ориентирах, в частности отметила, что ей близки взгляды

">Игоря Коломойского и она регулярно читает сообщения ">Александра Дубинского."Я разделяю вайб Коломойского. Читаю в Facebook сообщения Дубинского. Смотрю на поступки Ахметова. Наблюдаю за Будановым", — отметила Приходько.

В конце сообщения артистка иронично отреагировала на возможную критику и бросила вызов пользователям соцсетей.

"Вы "хорошие", я — "плохая", я в курсе. А кто-то еще здесь есть смелый? Высказать свое мнение сейчас? Ведь оскорблять в соцсетях может каждый, а показать свою позицию — лишь единицы", — написала она.

Реакции людей

Сообщение Приходько уже вызвало активное обсуждение в соцсетях и разделило пользователей на сторонников и критиков ее позиции.

"Так какую позицию вы показали? Чемадан-вакзал-сасессия. В чем проблема?";

"Анастасия, просто не верю, что вы продались русскому языку";

"Жизнь человека ценнее всего";

"Полностью поддерживаю ваше мнение".

