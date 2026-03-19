Анастасія Приходько "зчепилась" з журналісткою, захищаючи російську мову (відео)

Українська співачка Анастасія Приходько, яка свого часу виступала на Євробаченні від Росії, не стримала емоцій, коли під час інтерв’ю її запитали про мовне питання в Україні.

Протягом розмови з Анастасією Приходько журналістка видання "РБК-Україна" зачепила тему долі російської мови в Україні, а також позицію співачки повернутися до російської мови навіть під час великої війни. Розмова закінчилась тим, що артистка встала і вийшла із кадру. Відповідний ролик опублікований в Instagram.

Анастасія Приходько доводила, що є різні версії російської мови, мовляв, та версія, якою послуговуються у Росії, і яку використовує вона, — начебто кардинально відрізняються.

"Російська мова, якою розмовляють у Росії, і якою розмовляю я, це як британська і американська. Це київський діалект", — заявила співачка.

"Ви мене оцінюєте виключно за тим, як я розмовляю?" — запитала Приходько. Журналістка відповіла: "Я оцінюю вас і за вашими вчинками, це набагато більше говорить, аніж те, якою мовою ви спілкуєтесь. Але для мене, як для людини, це також важливо".

"Скільки вам років", — поцікавилась Анастасія. Ведуча відповіла, що їй 22. "Це мені зараз у вас попросити можливості дати мені час для того, щоб почати розмовляти українською мовою?" — поцікавилась артистка.

В іншому ролику Приходько пояснила свою позицію.

Зрештою, після перепалки Анастасія взагалі вийшла з кадру, потиснувши ведучій руки.

Анастасія Приходько стала на захист російськомовного населення і пояснила, чому їм потрібна підтримка.

Також співачка відповіла на закиди, чому її чоловік не на фронті. Вона пояснила, що чоловік має відстрочку від армії, адже він виховує трьох неповнолітніх дітей.

Пара у шлюбі з 2013 року, але після початку повномасштабного вторгнення вирішили оновити свої клятви й вдруге повінчатися.