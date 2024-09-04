11 років у шлюбі: Анастасія Приходько вдруге повінчалася з чоловіком (фото)

Пара у шлюбі з 2013 року, але вирішили оновити свої клятви. Анастасія Приходько показала, як пройшли урочистості їхнього "сталевого" весілля.

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Відома українська співачка Анастасія Приходько зі своїм чоловіком Олександром сьогодні, 4 вересня, відзначають важливу дату. Пара святкує 11 річницю шлюбу. В Instagram артистка показала, як з коханим повторили свої клятви в коханні та вірності.

Подружжя, схоже, вирішило вдруге повінчатися. Співачка опублікувала фото з храму, де вона позує в білій трикотажній сукні, з пов'язкою навколо голови у вигляді переплетених намистин червоного кольору і з квітами в руках. Олександр для урочистості обрав білу сорочку, темно-сині штани чорні шкіряні туфлі.

Анастасія пояснила, вони з чоловіком в 11 річницю весілля в церкві дали повторні обітниці одне одному. Також знаменитість подякувала друзям, які стали свідками цього обряду. "Ми святкуємо 11 років разом...Сталеве весілля! Дякую друзям, які стали свідками наших нових обіцянок у храмі! Була надзвичайна служба в храмі, яку провів отець Іоанн", — поділилася артистка.

Після обряду в храмі подружжя вирушило святкувати річницю шлюбу в один із ресторанів Києва. Анастасія Приходько опублікувала кадри із закладу і показала страви, які були на столі, а також червоно-білий торт, прикрашений сердечками.

Нагадаємо, 14 серпня Анастасія Приходько відповіла на закиди, чому її чоловік не на фронті. Співачка пояснила, що чоловік має відстрочку від армії, адже він виховує трьох неповнолітніх дітей.