11 лет в браке: Анастасия Приходько во второй раз обвенчалась с мужем (фото)

Пара в браке с 2013 года, но решили обновить свои клятвы. Анастасия Приходько показала, как прошли торжества их "стальной" свадьбы.

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Известная украинская певица Анастасия Приходько со своим мужем Александром сегодня, 4 сентября, отмечают важную дату. Пара празднует 11 годовщину брака. В Instagram артистка показала, как с возлюбленным повторили свои клятвы в любви и верности.

Супруги, похоже, решили во второй раз обвенчаться. Певица опубликовала фото с храма, где она позирует в белом трикотажном платье, с повязкой вокруг головы в виде переплетенных бусинок красного цвета и с цветами в руках. Александр для торжества выбрал белую рубашку, темно-синие брюки черные кожаные туфли.

Анастасия объяснила, они с мужем в 11 годовщину свадьбы в церкви дали повторные обеты друг другу. Также знаменитость поблагодарила друзей, которые стали свидетелями этого обряда. "Мы празднуем 11 лет вместе…Стальную свадьбу! Спасибо друзьям, которые стали свидетелями наших новых обещаний в храме! Была чрезвычайная служба в храме, которую провел отец Иоанн", — поделилась артистка.

После обряда в храме супруги отправились праздновать годовщину брака в один из ресторанов Киева. Анастасия Приходько опубликовала кадры из заведения и показала блюда, которые были на столе, а также красно-белый торт, украшенный сердечками.

Напомним, 14 августа Анастасия Приходько ответила на упреки, почему ее муж не на фронте. Певица объяснила, что мужчина имеет отсрочку от армии, ведь он воспитывает троих несовершеннолетних детей.