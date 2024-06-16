Анастасия Приходько поделилась новым снимком с любимым и нежно поздравила его с праздником (фото)

Анастасия Приходько в заметке отметила, что ее муж является хорошим отцом и примером для их детей. Пара в браке с 2013 года. Поклонники артистки в комментариях пожелали супругам семейного благополучия.

Известная украинская певица Анастасия Приходько 16 июня поздравила мужа Александра с Днем отца, который сегодня отмечают в Украине. Исполнительница на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками редким фото со своим возлюбленным.

Исполнительница почти не показывает своего избранника, но по случаю праздника решила сделать исключение. На новой фотографии Настя и Александр позируют посреди улицы Киева, мужчина нежно обнимает жену. В заметке Приходько теплыми словами поздравила любимого с праздником. Она отметила, Александр является замечательным папой. Анастисия пожелала ему оставаться и в дальнейшем примером мудрости, уверенности и чести для их детей.

"Мой любимый муж, отец моих детей, мой Саша! Поздравляю тебя с Днем отца! Я хочу тебе сказать спасибо за наших детей, мы очень любим тебя. Я хочу пожелать тебе всегда оставаться героем и настоящим примером мудрости, уверенности, мужества и чести для своих детей. Мы ценим тебя и мы всегда рядом!" — написала артистка.

Поклонники певицы в комментариях пожелали супругам семейного счастья: "Так похожи, красивая пара", "Прекрасные", "Трогательное поздравление, счастья вам", "Семейного благополучия, радости от детей", "Желаю вашей семье мира и любви".

Напомним, 26 апреля Анастасия Приходько сообщила о проблемах со здоровьем. Все потому, что за последний год она дала более 80 концертов, восемь из которых за последнюю неделю. Певица отметила, что в один день она выступила на двух концертах и плюс ко всему поехала на съемки клипа.