Анастасия Приходько показала редкий кадр с тремя детьми (фото)

Артистка воспитывает двух наследников с мужем Александром. Также у звезды есть дочь от предыдущего союза.

Related video

Украинская певица Анастасия Приходько показала редкий снимок со всеми тремя детьми. Семейный кадр звезда сцены опубликовала в Instagram.

В частности, Приходько снялась с двумя сыновьями и дочерью в похожих образах. Анастасия держала маленького Луку на руках, пока рядом с ней стояли дочь Нана и сын Гордей.

"С Днем Матери, дорогие женщины! Сегодня, в этот день, я хочу поздравить каждую из вас, ведь быть мамой — это самая ответственная миссия в нашей жизни. Мои дети — это мое главное достижение, мое сокровище, моя энергия, моя сила, мое продолжение рода", — отметила украинская исполнительница.

Также артистка пожелала всем матерям свободной и сильной Украины, чтобы их любили и ценили их дети.

"Будьте здоровыми, красивыми и счастливыми! Пусть будет мир и счастье в ваших родных домах, и на всей нашей родной земле!" — добавила многодетная мама.

Анастасия Приходько с детьми

Отметим, что Анастасия Приходько с мужем Александром воспитывают двоих общих детей — сыновей Гордея и Луку. Также у звезды сцены есть 13-летняя дочь Нана от союза с Нуриком Кухелавой.

Певица и ее избранник поженились в 2013 году, однако отгуляли свадьбу через 6 лет, а обвенчались в 2020.

"Мы прошли через многое, но удалось сохранить все... Это чрезвычайно трудно! Но когда мы пришли к Богу, мы начали новую жизнь, мы дали обещания не на бумаге тете в ЗАГСе, и сейчас мы несем очень большую ответственность за свою жизнь, за свою семью! Я люблю тебя", — обратилась Анастасия к Александру, комментируя фото с венчания в 2020 году.

Венчание Анастасии Приходько

Напомним, Анастасия Приходько отреагировала на участие Потапа в вечеринке с россиянами.

Также Фокус писал о проблемах со здоровьем Анастасии Приходько.