"В котел к Фарион": Анастасия Приходько раскритиковала Потапа за вечеринку с россиянами

Пока рэпер не прокомментировал свое присутствие в элитном ресторане Дубая вместе с россиянами.

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Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала Потапа за его вечеринку с россиянами в Дубае. Своими мыслями артистка поделилась в Instagram.

"Можно его в один котел к Фарион. Давайте и в дальнейшем ему верьте, когда он начинает петь в Украине украинские песни, потому что здесь ему вломят по самое не хочу, а когда не в Украине, то можно под свечечку похлопать в ладошки с Россией", — написала Приходько и опубликовала само видео вечеринки, на котором можно увидеть Потапа и услышать, как он говорит: "Глаз алмаз".

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Анастасия Приходько резко высказалась в адрес Потапа Фото: Скріншот

Сообщается, что вечеринка в Дубае состоялась 2 ноября 2023 года. На ней присутствовала жена уроженца Одессы и солиста российской группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко, которая и поделилась видео в соцсетях. Внимание на это обратил украинский блогер Богдан Беспалов.

Пока Потап не прокомментировал свое присутствие на вечеринке в элитном ресторане Дубая.

Потап на вечеринке в Дубае Фото: Скріншот

Напомним, Анастасия Приходько поздравила с днем рождения своего мужа Александра.

Также Фокус писал о призыве Анастасии Приходько лишить Таисию Повалий украинского паспорта.