Анастасия Приходько призвала лишить украинского гражданства Таисию Повалий после концерта в Кремле

Таисия Повалий в очередной раз выступила в Кремле, спев украинскую народную песню вместе с кубанским хором.

Related video

Известная украинская певица Анастасия Приходько в Instagram Stories призвала лишить украинского гражданства артистку Таисию Повалий. Повалий снова выступила в Кремле, спев песню на украинском языке на концерте "Песни русского мира". Подпевал артистке Кубанский казачий хор.

Концерт "Песни русского мира" прошел в Государственном кремлевском дворце 19 сентября. В анонсе сказано, что название выбрано неслучайно, так как, по мнению организаторов, мир означает "вселенную, мироздание, порядок", а также "дружбу между людьми, доброжелательность, сердечность".

"Мир – это то, что окружает русского человека. В песнях русского мира мы слышим историю нашей страны и голоса ее героев", — сообщают в анонсе.

Выступление Таисии Повалий в Кремле

Кроме Таисии Повалий на концерте выступила Наташа Королева, а также Лариса Долина, Николай Басков, Лев Лещенко, Олег Газманов, SHAMAN, Александр Буйнов, Валерия, Пелагея, Сосо Павлиашвили, Варвара, Хабиб и "многие другие".

Подпевали им, среди прочих, Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Кубанский казачий хор, театр "Ромэн" и хор Сретенского монастыря.

Повалий, как видно на видео, ставшим вирусным, исполняла песню "Ти ж мене підманула".

Анастасия Приходько призвала лишить артистку украинского гражданства и званий, опубликовав гневный пост в сториз. Впрочем звания Народной артистки Украины Повалий уже лишили, еще в 2015 году.

"Повалий устроила "шабаш" в Кремле", – говорится в описании к видео. Приходько подчеркнула, что Повалий "не имеет права на украинский паспорт", напомнив, что Таисия Повалий в 2011 году получила в РФ так называемый орден дружбы за "популяризацию русского языка".

Пост Анастасии Приходько Фото: Скриншот Пост Анастасии Приходько Фото: Скриншот

Напомним, Таисия Повалий с 2014 года проживает в России. Также она была внесена в базу "Миротворца". В январе 2023 года Повалий публично выступила в поддержку Путина и полномасштабного вторжения России в Украину.

"Владимир Путин для меня — этот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма", — рассказала певица, добавив, что она лично столкнулась с нацизмом.

Она продолжает выступать на концертах в РФ, хоть и не афиширует это.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. В этот список была включена и Повалий.

Примечательно, но сын артистки, Денис Повалий, отказывается говорить о матери, но с ней в РФ не уехал. У Дениса своя семья и он предпочитает жить в Европе. Инсайдеры сообщали, что в Россию Повалий уехала с мужем и матерью.