Сын Таисии Повалий прокомментировал выступление матери в Кремле ко Дню победы

С начала полномасштабной войны России против Украины артистка так и не озвучила свою позицию публично.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Сын украинской народной артистки Таисии Повалий прокомментировал выступление матери в стенах Кремля с "Піснею про рушник" ко Дню победы 2022. Об этом Денис Повалий отметил в своем Instagram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам 38-летнего мужчины, не нужно отождествлять его с мамой.

"Не надо только о маме сюда, ок? Это совсем отдельная, ее история, и я к ней отношения не имею", — отметил сын артистки, ныне живущий в Испании.

[ + – ] Сын Таисии Повалий открестился от матери

В частности, сын 57-летней украинской певицы отметил, что он боролся с собой как мог, чтобы уменьшить беспокойство в душе. Однако признался, что для него будущее все равно остается туманным.

"Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание… Пусть же наш мир взлетит и очистится от зла и ненависти, хотя у нас снова появились веские причины ненавидеть. Верю в людей до последнего. Мира нам", – подписал свое фото Денис Повалий.

Отметим, что Денис — сын Таисии Повалий от ее первого брака с музыкантом Владимиром Повалием. Они поженились, когда певице было 18 лет, а год спустя у пары родился сын Денис. В 1993 году Таисия и Владимир развелись. В том же году украинская артистка вышла замуж за музыкального продюсера Игоря Лихуту, с которым состоит в браке уже почти 30 лет.

Напомним, Таисия Повалий, долгое время проживающая и работающая в России, спела для российских генералов на сцене Кремля "Пісню про рушник" на украинском языке. А ее выступление было показано на государственном телеканале "Россия 1".

Также Фокус писал о выступлении Таисии Повалий на одной сцене с российскими артистами Стасом Михайловым и Николаем Басковым. Мужчины открыто поддерживают российскую военную агрессию на территории Украины.