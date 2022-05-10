Син Таїсії Повалій прокоментував виступ матері у Кремлі до Дня перемоги

З початку повномасштабної війни Росії проти України артистка не висловила свою позицію публічно.

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Син української народної артистки Таїсії Повалій прокоментував виступ матері у стінах Кремля з "Піснею про рушник" до Дня перемоги 2022. Про це Денис Повалій зазначив у своєму Instagram.

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За словами 38-річного чоловіка, не треба ототожнювати його з мамою.

"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її історія, і я до неї стосунку не маю", — зазначив син артистки, який нині мешкає в Іспанії.

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Зокрема син 57-річної української співачки зазначив, що він боровся із собою як міг, аби зменшити занепокоєння в душі. Проте зізнався, що для нього майбутнє все одно залишається туманним.

"Дуже хочеться злетіти, але сил залишилося тільки на повзання, плазування. Нехай же наш світ злетить й очиститься від зла та ненависті, хоч у нас знову з'явилися вагомі причини ненавидіти. Вірю в людей до останнього. Миру нам", – підписав своє фото Денис Повалій.

Зазначимо, що Денис — син Таїсії Повалій від її першого шлюбу з музикантом Володимиром Повалієм. Вони одружилися, коли співачці було 18 років, а через рік у пари народився син Денис. У 1993 році Таїсія та Володимир розлучилися. У тому ж році українська артистка вийшла заміж за музичного продюсера Ігоря Ліхуту, з яким перебуває у шлюбі вже майже 30 років.

Нагадаємо, Таїсія Повалій, яка довгий час мешкає та працює в Росії, заспівала для російських генералів на сцені Кремля "Пісню про рушник" українською мовою. А її виступ показали на державному телеканалі "Росія 1".

Також Фокус писав про виступ Таїсії Повалій на одній сцені з російськими артистами Стасом Михайловим та Миколою Басковим. Чоловіки відкрито підтримують російську військову агресію на території України.