Анастасія Приходько закликала позбавити українського громадянства Таїсію Повалій після концерту в Кремлі

Таїсія Повалій вкотре виступила в Кремлі, заспівавши українську народну пісню разом із кубанським хором.

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Відома українська співачка Анастасія Приходько в Instagram Stories закликала позбавити українського громадянства артистку Таїсію Повалій. Повалій знову виступила в Кремлі, заспівавши пісню українською мовою на концерті "Песни русского мира". Підспівував артистці Кубанський козачий хор.

Концерт "Пісні русского мира" відбувся в Державному кремлівському палаці 19 вересня. В анонсі сказано, що назву обрано невипадково, оскільки, на думку організаторів, мир означає "всесвіт, світобудову, порядок", а також "дружбу між людьми, доброзичливість, сердечність".

"Мир — це те, що оточує російську людину. У піснях русского мира ми чуємо історію нашої країни і голоси її героїв", — повідомляють в анонсі.

Виступ Таїсії Повалій у Кремлі

Крім Таїсії Повалій на концерті виступила Наташа Корольова, а також Лариса Доліна, Микола Басков, Лев Лещенко, Олег Газманов, SHAMAN, Олександр Буйнов, Валерія, Пелагея, Сосо Павліашвілі, Варвара, Хабіб і "багато інших".

Підспівували їм, серед інших, Академічний ансамбль пісні і танцю Російської Армії імені О.В. Александрова, Кубанський козачий хор, театр "Ромен" і хор Стрітенського монастиря.

Повалій, як видно на відео, що стало вірусним, виконувала пісню "Ти ж мене підманула".

Анастасія Приходько закликала позбавити артистку українського громадянства і звань, опублікувавши гнівний пост у сторіз. Утім звання Народної артистки України Повалій уже позбавили, ще 2015 року.

"Повалій влаштувала "шабаш" у Кремлі", — йдеться в описі до відео. Приходько наголосила, що Повалій "не має права на український паспорт", нагадавши, що Таїсія Повалій 2011 року отримала в РФ так званий орден дружби за "популяризацію російської мови".

Пост Анастасії Приходько Фото: Скриншот Пост Анастасії Приходько Фото: Скриншот

Нагадаємо, Таїсія Повалій з 2014 року проживає в Росії. Також її було внесено до бази "Миротворця". У січні 2023 року Повалій публічно виступила на підтримку Путіна і повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Володимир Путін для мене — ця людина, яка в силах зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму", — розповіла співачка, додавши, що вона особисто зіткнулася з нацизмом.

Вона продовжує виступати на концертах у РФ, хоч і не афішує цього.

У жовтні президент України Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій щодо артистів, які підтримали політику президента країни-агресора РФ Володимира Путіна. До цього списку було занесено і Повалій.

Примітно, але син артистки, Денис Повалій, відмовляється говорити про матір, але з нею в РФ не поїхав. У Дениса своя сім'я і він вважає за краще жити в Європі. Інсайдери повідомляли, що в Росію Повалій поїхала з чоловіком і матір'ю.