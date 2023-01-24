"Звільняє світ від нацизму": Таїсія Повалій вперше висловилася про війну в Україні

Артистка стала на бік президента РФ та вважає, що він рятує весь світ, а не тільки Україну.

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58-річна співачка родом з України Таїсія Повалій вперше висловилася про війну, розпочату Росією.

У своєму новому інтерв'ю артистка зазначила, що вона звикла бути на стороні правди, і в цьому випадку вважає правильною сторону РФ.

"Усі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей… Я чекала настання часу справедливості. Нарешті, він настає. Дуже хочу, щоб люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не ґвалтували. І зараз саме за це і йде боротьба", — розповіла уродженка Шамраївки, села на Київщині.

[ + – ] Таїсія Повалій Фото: Скріншот

Повалій, яка тривалий час мовчала про війну в Україні, зазначила, що вважає Путіна рятівником всього світу від нацизму.

"Володимир Путін для мене — ця та людина, яка в силах зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму", — розповіла співачка, додавши, що вона особисто зіткнулася з нацизмом, а звільнення світу — це історична місія Путіна.

Зазначимо, що Таїсія Повалій обрала бік РФ ще у 2014 році. Вона продовжує мешкати та виступати на території країни-агресора, замовчуючи воєнні злочини армії РФ в Україні.

Нагадаємо, Таїсія Повалій у новорічну ніч 2023 заспівала росіянам на "Блакитному вогнику" українську пісню "Червону руту".

Також Фокус писав про критику Таїсії Повалій від Павла Зіброва через ставлення артистки до повномасштабної війни в Україні.