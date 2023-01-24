"Освобождает мир от нацизма": Таисия Повалий впервые высказалась о войне в Украине

Артистка приняла сторону президента РФ и считает, что он "спасает весь мир", а не только Украину.

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58-летняя певица родом из Украины Таисия Повалий впервые высказалась о войне, начатой Россией.

В своем новом интервью артистка отметила, что она привыкла быть на стороне правды и в этом случае считает правильной сторону РФ.

"Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей… Я ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба", — рассказала уроженка Шамраевки, села в Киевской области.

[ + – ] Таисия Повалий Фото: Скриншот

Повалий, долго молчавшая о войне в Украине, отметила, что считает Путина спасителем всего мира от нацизма.

"Владимир Путин для меня — этот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма", — рассказала певица, добавив, что она лично столкнулась с нацизмом, а освобождение мира — это историческая миссия Путина.

Отметим, что Таисия Повалий избрала сторону РФ еще в 2014 году. Она продолжает проживать и выступать на территории страны-агрессора, умалчивая о военных преступлениях армии РФ в Украине.

Напомним, Таисия Повалий в новогоднюю ночь 2023 спела россиянам на "Голубом огоньке" украинскую песню "Червону руту".

Также Фокус писал о критике Таисии Повалий от Павла Зиброва из-за отношения артистки к полномасштабной войне в Украине.