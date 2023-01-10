"Она ненавидит Украину": Зибров раскритиковал Повалий за ее отношение к войне (видео)

Артист возмутился тем, что Повалий выступала на концерте перед российскими генералами в то время, как Россия бомбила ее родную страну.

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Украинский артист Павел Зибров в интервью телеведущему Григорию Решетнику рассказал о своих нынешних отношениях с певицей Таисии Повалий. По его словам, после 28 лет дружбы он даже представить себе не мог, что украинская артистка станет выступать на концертах в Москве в то время, когда российская армия вторглась в ее родную страну.

[ + – ] Павел Зибров рассказал о Таисии Повалий (смотреть с 16:30)

Зибров признался, что после 2014 года их отношения с Повалий начали охладевать — по мнению артиста, в ее выступлениях он заметил "не очень хорошую" риторику об Украине.

"А 9 мая… Концерт из "Кремлевки" – в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит петь песню "Рідна мати моя". У меня слезы на глазах и ком в горле. Думаю: "Что ты делаешь?" Ну, сказала бы уже, что пальчик сломался или с горлом что-нибудь. Соври, но не делай этого", — рассказал Зибров.

Этот случай настолько потряс артиста, что при каждом удобном моменте он начал "мочить" Повалий и ее мужа, продюсера Игоря Лихуту. Еще больше возмутило исполнителя то, что Таисия Повалий имеет паспорт Украины и спокойно путешествует по Европе, где сразу же становится "патриоткой".

"У Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу же становятся "украинцами", "патриотами"… Вот за это мне обидно", — признался Зибров.

Он хотел бы, чтобы у таких "патриотов" отобрали украинский паспорт, чтобы им ничего не напоминало об Украине, которая дала таким, как Повалий все, в том числе и славу.

Ранее мы писали о том, что Таисия Повалий спела на украинском языке песню "Червона рута" на "Голубом огоньке 2023", где присутствовали топ-офицеры Вооруженных сил РФ и пропагандист Владимир Соловьев. Новогоднее шоу транслировалось на центральных российских каналах 1 января 2023.

Сын украинской народной артистки Таисии Повалий 10 мая прокомментировал выступление своей матери на концерте ко Дню победы 2022, который состоялся в стенах Кремля. На страницах соцсетей он попросил не отождествлять его с матерью и написал, что он лично не имеет никакого отношения к "этой истории".