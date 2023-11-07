Потап провел время с россиянами в Дубае (фото)

Пока артист не прокомментировал свое присутствие на вечеринке.

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42-летний украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) провел время в Дубае в компании россиян. Об этом сообщает блогер Богдан Беспалов в своем телеграм-канале.

Беспалов заметил в сети видео, которое выложила жена-россиянка участника группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко. Сам солист российской группы родом из Одессы, однако в свое время получил российский паспорт и живет в РФ.

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На видео видно компанию посетителей элитного заведения в ОАЭ, среди которых были россияне. Они смотрели, как шеф-повар ресторана готовит мясо. А на одном из кадров видно Потапа. Была ли с ним Настя Каменских, неизвестно. Вместе с этим, можно услышать, как музыкант говорит: "Глаз алмаз".

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Потап провел время в компании россиян Фото: Скріншот

Отметим, что 27 февраля 2022 года Туриченко отреагировал на начало полномасштабной войны в Украине, не называя вещи своими именами.

"Мне трудно это писать, потому что эмоции доминируют над любыми словами. Но молчать невозможно. Больше всего на свете мы хотим жить в мире, где нет насилия и агрессии, а есть добро и любовь... Единственный язык любви и поддержки, на котором я сейчас могу говорить, — это моя музыка. И как музыкант надеюсь, что именно она сможет изменить этот мир к лучшему. В наше время, как и всем, мне важно заботиться о родных и близких, поэтому некоторое время буду оффлайн. Надеюсь, что весь этот кошмар и ужас закончится как можно быстрее и желаю нам всем мира и спокойствия", — написал тогда 40-летний уроженец Одессы.

После этого он продолжил жить и выступать в РФ.

Кирилл Туриченко Фото: Скріншот

Напомним, чем занимается Потап, кроме шоу-бизнеса.

Также Фокус писал о трогательных кадрах Потапа и Насти Каменских.