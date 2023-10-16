Бывшая жена Потапа рассказала, чем он занимается кроме шоубизнеса

Ирина Горовая призналась, что известный продюсер Потап интересуется криптовалютами.

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Ирина Горовая, бывшая жена Потапа и соучредитель продюсерского центра Mozgi Entertainment, рассказала, чем занимается Потап кроме шоубизнеса. Ирина Горовая дала откровенное интервью Forbes Ukraine, рассказав о шоубизнесе в целом и бывшем муже.

Сейчас Ирина Горовая также является основательницей и CEO Pomitni. До этого она прошла долгий путь от ресторана "Вечерний Киев", где Ирина работала с 1994 по 2000, сначала помощником кассира, а затем главным бухгалтером.

Интервью с Ириной Горовой

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Ее знакомство с Алексеем Потапенко все изменило. Ради Потапа Ирина ушла от мужа и вместе с рэпером основала центр Mozgi Entertainment.

У супругов родился сын Андрей, которому уже исполнилось 15 лет. Пара, как известно, разошлась в 2014 году. Но Ирина отмечает, что развод не повлиял на их совместное с Потапом желание работать в шоубизнесе.

Но с началом войны с Россией они завершили и деловые отношения. Пара решила разделиться. Продюсер продолжила открывать таланты в Украине. А Потап уехал за границу.

Ирина Горовая сказала, что Алексей начал заниматься криптовалютой. И это его увлекло больше, чем то, чем он занимался раньше.

"Я всегда знала, что у меня будет бизнес в Украине. Алексей решил идти другим путем. У него есть что-то связанное с криптой. И думаю, он туда максимально вкладывает энергию", — сказала продюсер.

Потап серьезно увлекся криптой. Даже на день рождения сына Андрея он подарил ему криптокошелек с биткоинами. Потапенко-младший остался доволен подарком.

Ирина отмечает, что ее ребенок разделяет страсть родителей к зарабатыванию денег и к творчеству.

Напомним, Ирина Горовая старше Потапа на шесть лет. Они прожили в браке 13 лет и разошлись друзьями. В 2019 году Ирина Горовая была на свадьбе Потапа и Насти Каменских вместе с новым бойфрендом.

Напомним, ранее украинский певец Алексей Завгородний, выступающий под псевдонимом Позитив (POSITIFF), рассказал, что испортило его дружбу с певцом и продюсером Потапом.