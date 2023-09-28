Позитив впервые признался, что испортило его дружбу с Потапом

Певец рассказал в интервью, что этому поспособствовали несколько факторов.

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Украинский певец Алексей Завгородний, который выступает под псевдонимом Позитив (POSITIFF), рассказал, что испортило его дружбу с певцом и продюсером Потапом. Оказалось, что причин было несколько и всех их певец впервые озвучил в интервью программы "Ближче до зірок".

В беседе музыкант признался, что с новым хитом "Спалахи" он открыл новую страницу в своей биографии, как сольного артиста: "это тот самый Позитив, к которому мы с командой шли", — сказал артист, отметив, что теперь его слушают даже те, кто не слушал его ранее.

Теперь он сам за себя и недавно отыграл свой первый сольный концерт в Днепре.

Создавая новые песни и клипы, Завгородний делился ими с Потапом, с которым сотрудничал около 20 лет.

Позитив и Потап

Потап с 2010 года продюсировал проект "Время и Стекло", в котором Алексей выступал в дуэте с Надеждой Дорофеевой. С 2014 года он был участником другого проекта Потапа — мужской EDM-группы MOZGI.

Певец признался, что сейчас редко общается с Потапом, а также объяснил, что "подкосило" их дружбу.

По словам Позитива, на их дружбу с продюсером повлияло несколько факторов: карантин из-за коронавируса, отмена концертов и даже занятость Потапа карьерой Нади Дорофеевой и Насти Каменских.

"Я не работаю с ним. Мы просто видимся. "Привет-привет, как ты?". Никаких обид друг на друга, просто оно как-то слилось. И ковид был, и у нас было мало концертов, мало коннекта. Вначале он занимался Надей, потом — Настей, потом — собой. Я был сам по себе", признался исполнитель.

По мнению Алексея на их дружбу мог также повлиять его развод с дизайнером Анной Андрийчук. Пара была вместе 15 лет и 8 из них состояла в браке.

"Я думаю, что на многое повлияло, например, мое расставание с Аней, с женой, потому что она лучшая подружка Насти. Ну, никто об этом не говорил, что там и как, но я думаю, что где-то внутренне оно такое", — рассказал Позитив.

Он честно признался, что иногда переписывались, но лично не встречались. "Нужно было просто отпустить", — сказал Позитив, намекнув, что у него уже есть новая возлюбленная.

Фанаты певца предполагают, что это танцовщица Юлия Сахневич, с которой он участвовал в проекте "Танцы со звездами". Сам исполнитель свои отношения не афиширует, но говорит, что сейчас переживает то, чего не переживал ранее.

"Сейчас я более откровенен и в том, что касается творчества, и в том, что происходит в душе", — сказал он.

Напомним, ранее певец говорил, что в новых отношениях готов завести ребенка. И даже намекал, что это уже "скоро произойдет".