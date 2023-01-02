"Будет ребенок": Позитив рассказал об изменениях в личной жизни (видео)

Артист признался, что встретил женщину, с которой он готов строить семью.

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33-летний украинский певец Алексей Завгородний (более известный как Позитив) рассказал о своей любимой женщине и планах создать семью.

По словам артиста, он уже встретил ту самую женщину и готов завести с ней общего ребенка. Отношения пары с каждым днем становятся все более серьезными и крепкими. Неизвестная избранница Позитива оказалась возле него в очень трудные времена. Поэтому музыкант ценит все, что возлюбленная делает для него и уже готов стать отцом.

"Я хочу семью, я действительно хочу семью и к ней готов. И я очень хочу, чтобы все у меня получилось, и я над этим работаю… Это будет скоро… И ребенок будет уже", — признался бывший участник группы "Время и Стекло".

[ + – ] Алексей Завгородний рассказал о планах создать семью

Отметим, что с 2013 по 2021 годы Алексей Завгородний был женат на Анне Андрийчук. Впрочем, у пары так и не появились общие дети. После развода Позитиву приписывали ряд романов, в том числе с Надей Дорофеевой. Однако официально слухи не подтверждались.

После распада группы "Время и Стекло" артист продолжил сольную карьеру. В частности, в 2022 году Завгородний начал выпускать песни на украинском.

Напомним, весной 2022 у Алексея Завгороднего умер отец.

Также Фокус писал о новой песне Позитива и клип, в котором показали могилу Путина.