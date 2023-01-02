"Буде дитина": Позитив розповів про зміни в особистому житті (відео)
Артист зізнався, що зустрів жінку, з якою готовий будувати родину.
33-річний український співак Олексій Завгородній (більш відомий як Позитив) розповів про свою кохану жінку та плани створити родину.
За словами артиста, він уже зустрів ту саму жінку і готовий завести з нею спільну дитину. Стосунки пари з кожним днем стають усе серйознішими та міцнішими. Невідома обраниця Позитива опинилася біля нього у дуже скрутні часи. Тому музикант цінує все, що кохана робить для нього та вже готовий стати батьком.
"Я хочу сім'ю, я дійсно хочу сім'ю і до неї готовий. І я дуже хочу, щоб все у мене вийшло, і я над цим працюю… Це буде скоро… І дитина буде вже", — зізнався колишній учасник гурту "Время и Стекло".
Зазначимо, що з 2013 по 2021 роки Олексій Завгородній був одружений з Анною Андрійчук. Втім, у пари так і не з'явилися спільні діти. Після розлучення Позитиву приписували низку романів, зокрема з Надею Дорофєєвою. Проте офіційно чутки не підтверджувалися.
Після розпаду гурту "Время и Стекло" артист продовжив сольну кар'єру. Зокрема у 2022 Завгородній почав випускати пісні українською.
Нагадаємо, навесні 2022 в Олексія Завгороднього помер батько.
Також Фокус писав про нову пісню Позитива та кліп, у якому показали могилу Путіна.