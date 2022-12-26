Смерть Путіна та перемога України. Позитив і HANUMIKE презентували кліп на нову пісню (відео)

Артисти зазначили, що їхній кліп стане пророчим.

Related video

Український артист Олексій Завгородній, відоміший під псевдонімом Позитив, випустив спільну з гуртом HANUMIKE пісню "2023". Музиканти показали кліп, у якому передбачили смерть президента Росії Володимира Путіна та перемогу України у війні.

Артисти зазначили, що їхній кліп стане пророчим. На відео музиканти співають просто на могилі диктатора Путіна. За словами учасника гурту HANUMIKE — бажання, загадані під Новий рік, неодмінно збуваються, тож чекати залишилося недовго.

"Пісня "2023" — це констатація перемоги України у війні. Ми вклали в неї всю свою віру. Хочеться, щоб у цю магію повірив кожен із нас і для всіх цей рік став страшним сном. Ми розпочнемо нове життя, відлік якого вже за кілька днів, із початком нового року. Давайте візуалізувати все побачене в кліпі разом!" — написали музиканти в підписі до кліпу.

Нагадаємо, 63-річна американська співачка Сюзанна Веґа, відома ще під псевдонімом "мама MP3", випустила пісню, присвячену жахам війни в Україні, які принесла російська армія.