Смерть Путина и победа Украины. Позитив и HANUMIKE презентовали клип на новую песню (видео)

Артисты отметили, что их клип станет пророческим.

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Украинский артист Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, выпустил совместную с группой HANUMIKE песню "2023". Музыканты показали клип, в котором предсказали смерть президента России Владимира Путина и победу Украины в войне.

Артисты отметили, что их клип станет пророческим. На видео музыканты поют прямо на могиле диктатора Путина. По словам участника группы HANUMIKE — желания, загаданные под Новый год, непременно сбываются, так что ждать осталось недолго.

"Песня "2023" – это констатация победы Украины в войне. Мы вложили в нее всю свою веру. Хочется, чтобы в эту магию поверил каждый из нас и для всех этот год стал страшным сном. Мы начнем новую жизнь, отсчет которой уже через несколько дней, с началом нового года. Давайте визуализировать все увиденное в клипе вместе!", — написали музыканты в подписи к клипу.

Напомним, 63-летняя американская певица Сюзанн Вега, известная еще под псевдонимом "мама MP3", выпустила песню, посвященную ужасам войны в Украине, которые принесла российская армия.