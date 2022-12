Американська співачка Сюзанн Вега записала зворушливу пісню про Маріуполь

Сюзан Вега, відома ще під псевдонімом "мама MP3", випустила кліп на сингл Last Train From Mariupol.

Related video

63-річна американська співачка випустила пісню, присвячену жахам війни в Україні, які принесла російська армія. У чорно-білому відео Сюзанн виконує пісню, дивлячись у камеру, і їй акомпанує на гітарі Джеррі Леонард, котрий також виступив аранжувальником цього треку.

"Я давно виношувала цю ідею і, зрештою, написала її під час липневого туру", — розповіла Вега в інтерв'ю британському виданню The Line of Best Fit.

"...Я чула, там був Бог,

в останньому поїзді з Маріуполя,

наляканий тим, що він бачив…"

Також знаменитість додала: "Ця пісня схожа на дитячу пісеньку в тому сенсі, що текст дуже простий. Вся пісня складається з чотирьох куплетів, і в ній є дуже проста гітарна партія, яка повторюється знову й знову, тому я знову відчуваю, що це щось нове для мене. Пісня виникла з усіх образів, які ми бачили в новинах, особливо на початку війни в Україні в лютому, коли була масова паніка людей, що тікали потягами. Один репортаж, який я бачила, був про Маріуполь, і я подумала, що це просто така гарна назва, і місто таке гарне. Здавалося, що це вимагає якоїсь пісні. Я думала про цей останній поїзд, останній поїзд перед майбутнім апокаліпсисом. Потім я читала статтю в "Нью-Йорк Таймс", де говорилося, що люди в Маріуполі кажуть, що навіть сам Бог пішов, що навіть він злякався того, що він там побачив... Я подумала: "Ось воно. Бог покинув місто Маріуполь, і він був у цьому останньому поїзді". Я відчуваю, що важко писати про політику та про жахливі трагедії. Я не хотіла писати щось педантичне. Але це був мій спосіб написати про це".

Нагадаємо, британські актори Джуд Лоу та Бенедикт Камбербетч допомогли зібрати понад 90 тисяч фунтів стерлінгів, за які було закуплено три карети швидкої допомоги для України.