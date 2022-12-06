Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу допомогли зібрати гроші на "швидкі" для України

Машини вже прибули до України.

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Британські актори Джуд Лоу та Бенедикт Камбербетч допомогли зібрати понад 90 тисяч фунтів стерлінгів, за які було закуплено три карети швидкої допомоги для України. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Дякувати за них (автомобілі) ми маємо посольство Естонії та України у Великій Британії, які організували благодійний вечір і домовилися, що на зібрані кошти придбають саме "швидкі". Із закликом підтримати ініціативу на заході виступили актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу", — йдеться у публікації. Відомство подякувало братній Естонії та всім друзям України, які не втомлюються допомагати.

[ + – ] Три "швидкі" для України Фото: прес-служба МОЗ

Багато світових зірок шоубізнесу та культури дуже підтримують нашу країну, яка вже дев'ять місяців протистоїть російській агресії. Наприклад, Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали мільйони доларів для українців, які постраждали від війни. Серед тих, хто допоміг Україні, — члени британської королівської родини, починаючи з покійної Єлизавети ІІ та закінчуючи принцом та принцесою Уельськими.

Попри військові дії, Україну відвідали Анджеліна Джолі, Шон Пенн, Бенксі та багато інших знаменитостей.