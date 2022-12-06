Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу помогли собрать деньги на "скорые" для Украины

Машины уже прибыли в Украину.

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Британские актеры Джуд Лоу и Бенедикт Камбэрбетч помогли собрать свыше 90 тысяч фунтов стерлингов, за которые были закуплены три кареты скорой помощи для Украины. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

"Благодарить за них (автомобили) мы должны посольство Эстонии и Украины в Великобритании, которые организовали благотворительный вечер и договорились, что на собранные средства приобретут именно "скорые". В призывом поддержать инициативу на мероприятии выступили актеры Бенедикт Камбэрбетч и Джуд Лоу", – говорится в тесте публикации. Ведомтсво поблагодарило братскую Эстонию и всех друзей Украины, которые не устают помогать.

[ + – ] Три "скорых" для Украины Фото: пресс-служба МОЗ

Многие мировые звезды шоу-бизнеса и культуры очень поддерживают нашу страну, которая уже девять месяцев противостоит российской агрессии. Например, Мила Кунис и Эштон Катчер собрали миллионы долларов для украинцев, пострадавших от войны. Среди тех, кто помог Украине, – члены британской королевской семьи, начиная покойной Елизаветой II и заканчивая принцем и принцессой Уэльскими.

Несмотря на военные действия, Украину посетили Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бэнкси и многие другие знаменитости.