Колишня дружина Потапа розповіла, чим він займається окрім шоубізнесу

Ірина Горова зізналась, що відомий продюсер Потап цікавиться криптовалютами.

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Ірина Горова, колишня дружина Потапа та співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment, розповіла, чим займається Потап окрім шоубізнеса. Ірина Горова дала відверте інтерв'ю Forbes Ukraine, розповівши про шоубізнес в цілому і колишнього чоловіка.

Нині Ірина Горова також є засновницею та CEO Pomitni. До цього вона пройшла довгий шлях від ресторану "Вечірній Київ", де Ірина працювала з 1994 до 2000, спочатку помічником кассира, а потім головним бухгалтером.

Інтерв'ю з Іриною Горовою

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Її знайомство з Олексієм Потапенко все змінило. Заради Потапа Ірина пішла від чоловіка та разом із репером заснувала центр Mozgi Entertainment.

В подружжя народився син Андрій, якому вже виповнилось 15 років. Пара, як відомо, розійшлась у 2014 році. Але Ірина зазначає, що розлучення не вплинуло на їх спільне із Потапом бажання працювати у шоубізнесі.

Але з початком війни з Росією вони завершили і ділові стосунки. Пара вирішила розділитися. Продюсерка продовжила відкривати таланти в Україні. А Потап виїхав за кордон.

Ірина Горова сказала, що Олексій почав займатися криптовалютою. І це його захопило більше, ніж те, чим він займався раніше.

"Я завжди знала, що у мене буде бізнес в Україні. Олексій вирішив йти іншим шляхом. У нього є щось пов’язане з криптою. І думаю, він туди максимально вкладає енергію", — сказала продюсерка.

Потап серйозно захопився криптою. Навіть на день народження сина Андрія він подарував йому криптогаманець з біткоїнами. Потапенко-молодший лишився задоволений подарунком.

Ірина зазначає, що її дитина поділяє пристрасть батьків до заробляння грошей та до творчості.

Нагадаємо, Ірина Горова старша за Потапа на шість років. Вони прожили в шлюбі 13 років та розійшлись друзями. У 2019 році Ірина Горова була на весіллі Потапа та Насті Каменських разом із новим бойфрендом.

Нагадаємо, раніше український співак Олексій Завгородній, який виступає під псевдонімом Позитив (POSITIFF), розповів, що зіпсувало його дружбу зі співаком і продюсером Потапом.