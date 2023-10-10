"Без образ": Потап записав відеозвернення з вибаченнями перед шанувальниками (відео)

Потап заявив, що багато знайомих і друзів хвилюються, чи все з ним нормально.

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Український продюсер і репер Потап після серії неоднозначних відео в TikTok записав відеозвернення з вибаченнями перед всіма людьми, кого засмутив чи образив своїми діями.

Він зізнався, що багато знайомих і друзів хвилюються, чи все з ним нормально після того, як він розмістив у соціальних мережах серію відеороликів, у яких зачитав реп про українців за кордоном, виконав кавер на трек американської співачки Doja Cat та читав реп у душі.

За словами Потапа, у такий спосіб він хотів відповісти хейтерам. Наразі з ним усе гаразд. Репер наголосив, що хоче вибачитися за те, що "наробив галасу". Просто у такий спосіб хотів привернути увагу до своєї особи та творчості.

"Багато наробив галасу, багато новин, багато запитань отримую від друзів і знайомих, все в порядку чи ні. Все в порядку, все нормально. Хотів би привернути вашу увагу до творчості та персони, але зрозумів зараз, за вашою реакцією, що не на часі. Тому хочу вибачитися перед тими, кого я засмутив або образив. І закінчити на цьому. Без образ", — сказав він у новому відео. Свій пост він підписав лаконічно: "Все!".

Шанувальники відреагували на відеозвернення Потапа і залишили наступні коментарі:

"Забийте на хейт, він завжди був, є і буде, на жаль. Творіть, любіть і кохайте!";

"Не знаю що сталося, як і багато інших)))) але вас поважаю, і ці ваші слова викликають ще більшу повагу, творіть далі, успіхів)";

"Тільки сильна людина може вибачитися, навіть коли не винна. Respect";

"Все нормально. Не засмучуйтесь. Просто зараз усім важко, люди зриваються один на одного що є зрозумілим. В будь якому разі бажаю вам успіхів та творчого натхнення";

"Хочу підтримати. Так би політиків хейтили як артистів. Ще й по суті ні за що. Тримайтеся";

"Ми всі в першу чергу люди, і кожен може помилитися. Потрібно йти далі,війна багатьох людей змінила. Нехай кожен почне з себе..".

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося про те, що Позитив уперше зізнався, що зіпсувало його дружбу з Потапом. Співак розповів в інтерв'ю, що цьому посприяли кілька чинників.