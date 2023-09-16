Потап растрогал фанатов кадрами с Настей Каменских (видео)

Звездные супруги состоят в официальном браке с 2019 года.

Related video

42-летний украинский музыкант Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) показал трогательное видео со своей женой, 36-летней певицей Настей Каменских. Роликом музыкант поделился в Instagram.

Рэпер выложил в соцсеть редкие кадры с возлюбленной. В ролике звездные супруги вместе занимаются спортом, гуляют по Киеву, посещают благотворительные мероприятия, выступают на концертах.

"Ты,ты,ты @kamenskux", — лаконично подписал видео Алексей Потапенко.

Важно

Настя Каменских перевела свои хиты на украинский язык (видео)

Ролик сопровождает лирическая композиция исполнителя ILLAI под названием "Осталась".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Потап и Настя Каменских

"Любовь спасет мир! Добра и согласия вашей семье!", "Боже, какие Вы классные! Счастья Вам", "Такое замечательное хорошее видео", — отреагировали на публичное проявление любви фолловеры украинского исполнителя.

Бывшие участники группы "Потап и Настя" поженились в мае 2019 года. Брак стал вторым для рэпера, который ранее был женат на продюсере Ирине Горовой, от которой воспитывает сына Андрея.

Потап и Настя Каменских

За время полномасштабной войны супруги несколько раз подогревали слухи о разводе, поскольку редко вместе появляются на публике и практически не выкладывают совместные кадры в соцсети, однако впоследствии Каменских опровергла домыслы публики.

Напомним, Потап показал, как завтракает с Настей Каменских и своим сыном от Ирины Горовой.

Также Фокус писал о конфликте Потапа с Дашей Астафьевой.