"Испугалась невероятно": Анастасия Приходько попала в ДТП (фото)
Артистка направлялась в поселок Чернобай, где у нее запланирован концерт. Впрочем, на дороге случилась авария.
Украинская певица Анастасия Приходько попала в ДТП. Об этом артистка сообщила на своей Instagram-странице.
Звезда сцены в ночь на 16 апреля 2024 года направлялась в поселок Чернобай Черкасской области, где у нее запланирован концерт.
"Ехала артистка на концерт в Чернобай, а попала в ДТП", — написала Анастасия Приходько, показав кадры авто, которое забирал эвакуатор.
Анастасия призналась, что из-за ДТП серьезно испугалась, и поблагодарила всех, кто помог ей.
"Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою ласточку", — отметила певица.
В частности, Приходько написала, что знает, кто ответственен за трассу, где произошла авария.
Впоследствии украинская знаменитость показалась в Черкассах, ужиная теплым супом.
"Спасибо за теплый суп после такого стресса! А также за ужин!" — отметила артистка.
Больших деталей ДТП на трассе Анастасия Приходько не раскрыла. На страницах полиции Черкасской и Киевской областей пока нет новостей об аварии ночью.
Напомним, во время выступления Анастасии Приходько в Трускавце умер ее концертный директор.
Также Фокус писал о поддержке Анастасией Приходько русскоязычного населения Украины.