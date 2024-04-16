"Испугалась невероятно": Анастасия Приходько попала в ДТП (фото)

Артистка направлялась в поселок Чернобай, где у нее запланирован концерт. Впрочем, на дороге случилась авария.

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Украинская певица Анастасия Приходько попала в ДТП. Об этом артистка сообщила на своей Instagram-странице.

Звезда сцены в ночь на 16 апреля 2024 года направлялась в поселок Чернобай Черкасской области, где у нее запланирован концерт.

"Ехала артистка на концерт в Чернобай, а попала в ДТП", — написала Анастасия Приходько, показав кадры авто, которое забирал эвакуатор.

Анастасия призналась, что из-за ДТП серьезно испугалась, и поблагодарила всех, кто помог ей.

"Впервые ехала на эвакуаторе и везла свою ласточку", — отметила певица.

Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот

В частности, Приходько написала, что знает, кто ответственен за трассу, где произошла авария.

Впоследствии украинская знаменитость показалась в Черкассах, ужиная теплым супом.

"Спасибо за теплый суп после такого стресса! А также за ужин!" — отметила артистка.

Больших деталей ДТП на трассе Анастасия Приходько не раскрыла. На страницах полиции Черкасской и Киевской областей пока нет новостей об аварии ночью.

Напомним, во время выступления Анастасии Приходько в Трускавце умер ее концертный директор.

Также Фокус писал о поддержке Анастасией Приходько русскоязычного населения Украины.