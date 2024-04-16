"Злякалась неймовірно": Анастасія Приходько потрапила в ДТП (фото)

Артистка направлялася в селище Чорнобай, де в неї запланований концерт. Втім, на дорозі сталася аварія.

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Українська співачка Анастасія Приходько потрапила в ДТП. Про це артистка повідомила на своїй Instagram-сторінці.

Зірка сцени в ніч на 16 квітня 2024 року направлялася в селище Чорнобай Черкаської області, де в неї запланований концерт.

"Їхала артистка на концерт в Чорнобай, а потрапила в ДТП", — написала Анастасія Приходько, показавши кадри авто, яке забирав евакуатор.

Анастасія зізналася, що через ДТП серйозно злякалася, та подякувала всім, хто допоміг їй.

"Вперше їхала на евакуаторі і везла свою ластівку", — зазначила співачка.

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Зокрема, Приходько написала, що знає, хто відповідальний за трасу, де відбулася аварія.

Згодом українська знаменитість показалася в Черкасах, вечеряючи теплим супом.

"Дякую за теплий суп після такого стресу! А також за вечерю!" — зазначила артистка.

Більших деталей ДТП на трасі Анастасія Приходько не розкрила. На сторінках поліції Черкаської та Київської областей наразі немає новин про аварію вночі.

Нагадаємо, під час виступу Анастасії Приходько в Трускавці помер її концертний директор.

Також Фокус писав про підтримку Анастасією Приходько російськомовного населення України.