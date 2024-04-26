"Маме сказали придержать лошадей": Анастасия Приходько сообщила о проблемах со здоровьем

Анастасия Приходько призналась, что из-за плотного графика и ненормированной работы у нее начались проблемы со здоровьем.

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37-летняя певица Анастасия Приходько, которая активно гастролирует по Украине, сообщила, что у нее из-за переутомления начались проблемы со здоровьем. Подробностями своего самочувствия она поделилась у себя в инстаграм.

Приходько опубликовала в 01:00 ночи фото с кровати, на котором видно врача, который делает ей кардиограмму. Под фото певица объяснила, что начала себя плохо чувствовать, поэтому пришлось вызывать скорую.

Анастасия Приходько о самочувствии

Все потому, что за последний год она дала более 80 концертов, восемь из которых за последнюю неделю. Певица отметила, что в один день она выступила на двух концертах и плюс ко всему поехала на съемки клипа.

Как отметила Приходько, к плотному графику также добавились бытовые проблемы, бизнес, скандалы и многие другие факторы. В результате у Анастасии Приходько начались проблемы с сердцем и давлением. Певица отметила, что вынуждена взять отпуск и дать себе отдохнуть.

"Маме сказали лежать... и отдыхать... И придержать лошадей. Я ухожу в отпуск! Все! У меня огромное переутомление, сердце и давление", — написала певица.

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Приходько призналась, как обманом попала на "Фабрику звезд". Кроме этого, Фокус писал, Анастасия Приходько стала на защиту русскоязычного населения и объяснила, почему им нужна поддержка.