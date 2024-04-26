"Маме сказали придержать лошадей": Анастасия Приходько сообщила о проблемах со здоровьем
Анастасия Приходько призналась, что из-за плотного графика и ненормированной работы у нее начались проблемы со здоровьем.
37-летняя певица Анастасия Приходько, которая активно гастролирует по Украине, сообщила, что у нее из-за переутомления начались проблемы со здоровьем. Подробностями своего самочувствия она поделилась у себя в инстаграм.
Приходько опубликовала в 01:00 ночи фото с кровати, на котором видно врача, который делает ей кардиограмму. Под фото певица объяснила, что начала себя плохо чувствовать, поэтому пришлось вызывать скорую.
Все потому, что за последний год она дала более 80 концертов, восемь из которых за последнюю неделю. Певица отметила, что в один день она выступила на двух концертах и плюс ко всему поехала на съемки клипа.
Как отметила Приходько, к плотному графику также добавились бытовые проблемы, бизнес, скандалы и многие другие факторы. В результате у Анастасии Приходько начались проблемы с сердцем и давлением. Певица отметила, что вынуждена взять отпуск и дать себе отдохнуть.
"Маме сказали лежать... и отдыхать... И придержать лошадей. Я ухожу в отпуск! Все! У меня огромное переутомление, сердце и давление", — написала певица.
Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Приходько призналась, как обманом попала на "Фабрику звезд". Кроме этого, Фокус писал, Анастасия Приходько стала на защиту русскоязычного населения и объяснила, почему им нужна поддержка.