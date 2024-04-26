"Мамі сказали притримати коней": Анастасія Приходько повідомила про проблеми зі здоровʼям

Анастасія Приходько зізналася, що через щільний графік та ненормовану роботу у неї почалися проблеми зі здоров'ям.

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37-річна співачка Анастасія Приходько, яка активно гастролює по Україні, повідомила, що у неї через перевтому почалися проблеми зі здоровʼям. Подробицями свого самопочуття вона поділилася у себе в інстаграм.

Приходько опублікувала о 01:00 ночі фото з ліжка, на якому видно лікаря, який робить їй кардіограму. Під фото співачка пояснила, що почала себе погано почувати, тому довелося викликати швидку.

Анастасія Приходько про самопочуття

Все тому, що за останній рік вона дала понад 80 концертів, вісім з яких за останній тиждень. Співачка зауважила, що одного дня вона виступила на двох концертах і плюс до всього поїхала на зйомки кліпу.

Як зазначила Приходько, до щільного графіка також додалися побутові проблеми, бізнес, скандали та багато інших чинників. У результаті у Анастасії Приходько почалися проблеми із серцем та тиском.

Співачка сказала, що вимушена взяти відпустку та дати собі відпочити.

"Мамі сказали лежати… і відпочивати… І притримати коней. Я іду у відпустку! Все! В мене величезна перевтома, серце та тиск", — написала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анастасія Приходько зізналася, як обманом потрапила на "Фабрику зірок". Крім цього, Фокус писав, Анастасія Приходько стала на захист російськомовного населення і пояснила, чому їм потрібна підтримка.