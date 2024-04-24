Анастасія Приходько зізналася, як обманом потрапила на "Фабрику зірок"

Анастасія Приходько розповіла секрет, який приховувала близько 20 років.

Related video

Анастасія Приходько, яка близько 20 років тому здобула перемогу в вокальному шоу "Фабрика зірок", після новини в російських ЗМІ, що вона позашлюбна донька продюсера Костянтина Меладзе, розповіла, як обманом потрапила на конкурс. Відверте зізнання співачка зробила у себе на сторінці в Instagram.

Зокрема, спочатку Приходько опублікувала скрін новин з російських ЗМІ, які написали, що її вважали позашлюбною донькою продюсера Костянтина Меладзе, саме тому вона здобула перемогу в 2007 році на шоу російської "Фабрики зірок".

Однак, як виявилося за її перемогою приховувалась інша правда. Вперше за 20 років співачка зізналася, що попала на шоу шляхом обману. Все тому, що на момент участі у "Фабриці зірок" їй було лише 16 років і щоб стати учасницею їй, за допомогою Меладзе, довелося підробити документи в яких вони вказали зовсім інший вік — 20 років.

"Я скажу тільки одне, на Фабрику я потрапила через обман, насправді мені було не 20 років, а 16. Але ми змінили документи перед шоу, а насправді мені 33, а не 37! Живіть тепер з цим. Тепер архів підіймають, щоб подивитися на мене у 16 років. Треба тоді було думати, і чого це в 20 років в неї ще грудей немає. Так, друзі мої, отак теж можна, щоб досягти своєї цілі. Я навіть фарбувалася сильно, щоб виглядати старшою. -1 секрет", — написала Анастасія Приходько.

Читайте також: Анастасія Приходько вперше прокоментувала смерть свого менеджера в неї на концерті.

Анастасія Приходько про чутки, що вона донька Меладзе Анастасія Приходько про чутки, що вона донька Меладзе Анастасія Приходько про чутки, що вона донька Меладзе

Варто відзначити, що свою творчу кар'єру Анастасія Приходько розпочала з 15 років. Набула популярності вона спочатку в Росії, після того, як взяла участь у шоу "Фабрика зірок", де здобула перемогу. Після співачка підписала контракт з продюсером Костянтином Меладзе, а невдовзі виконала славнозвісний хіт в дуеті з його братом Валерієм Меладзе "Безответно". У 2009 році Анастасія Приходько стала представницею Росії на вокальному конкурсі "Євробачення", де вона виступила з піснею "Мамо". Тоді Приходько зайняла 11 місце.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анастасія Приходько стала на захист російськомовного населення і пояснила, чому їм потрібна підтримка.

Крім цього, Фокус писав, Анастасія Приходько потрапила в ДТП.