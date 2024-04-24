Анастасия Приходько призналась, как обманом попала на "Фабрику звезд"

Анастасия Приходько рассказала секрет, который скрывала около 20 лет.

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Анастасия Приходько, которая около 20 лет назад одержала победу в вокальном шоу "Фабрика звезд", после новости в российских СМИ, что она внебрачная дочь продюсера Константина Меладзе, рассказала, как обманом попала на конкурс. Откровенное признание певица сделала у себя на странице в Instagram.

В частности, сначала Приходько опубликовала скрин новостей из российских СМИ, которые написали, что ее считали внебрачной дочерью продюсера Константина Меладзе, именно поэтому она одержала победу в 2007 году на шоу российской "Фабрики звезд".

Однако, как оказалось за ее победой скрывалась другая правда. Впервые за 20 лет певица призналась, что попала на шоу путем обмана. Все потому, что на момент участия в "Фабрике звезд" ей было всего 16 лет и чтобы стать участницей ей, с помощью Меладзе, пришлось подделать документы в которых они указали совсем другой возраст — 20 лет.

"Я скажу только одно, на Фабрику я попала из-за обмана, на самом деле мне было не 20 лет, а 16. Но мы изменили документы перед шоу, а на самом деле мне 33, а не 37! Живите теперь с этим. Теперь архив поднимают, чтобы посмотреть на меня в 16 лет. Надо тогда было думать, и чего это в 20 лет у нее еще груди нет. Да, друзья мои, так тоже можно, чтобы достичь своей цели. Я даже красилась сильно, чтобы выглядеть старше. -1 секрет", — написала Анастасия Приходько.

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Стоит отметить, что свою творческую карьеру Анастасия Приходько начала с 15 лет. Приобрела популярность она сначала в России, после того, как приняла участие в шоу "Фабрика звезд", где одержала победу. После певица подписала контракт с продюсером Константином Меладзе, а вскоре исполнила знаменитый хит в дуэте с его братом Валерием Меладзе "Безответно". В 2009 году Анастасия Приходько стала представительницей России на вокальном конкурсе "Евровидение", где она выступила с песней "Мама". Тогда Приходько заняла 11 место.

Напомним, ранее мы писали, что Анастасия Приходько стала на защиту русскоязычного населения и объяснила, почему им нужна поддержка.

Кроме этого, Фокус писал, Анастасия Приходько попала в ДТП.