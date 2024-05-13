Анастасія Приходько показала рідкісний кадр з трьома дітьми (фото)

Артистка виховує двох спадкоємців з чоловіком Олександром. Також у зірки є донька від попереднього союзу.

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Українська співачка Анастасія Приходько показала рідкісний знімок з усіма трьома дітьми. Сімейний кадр зірка сцени опублікувала в Instagram.

Зокрема, Приходько знялася з двома синами та донькою у схожих образах. Анастасія тримала маленького Луку на руках, поки поруч з нею стояли донька Нана та син Гордій.

"З Днем Матері, дорогі жінки! Сьогодні, в цей день, я хочу привітати кожну з вас, адже бути мамою — це найвідповідальніша місія у нашому житті. Мої діти — це моє головне досягнення, мій скарб, моя енергія, моя сила, моє продовження роду", — зазначила українська виконавиця.

Також артистка побажала всім матерям вільної та сильної України, аби їх любили та цінували їхні діти.

"Будьте здоровими, красивими та щасливими! Хай буде мир і щастя у ваших рідних домівках, та на всій нашій рідній землі!" — додала багатодітна мама.

Анастасія Приходько з дітьми

Зазначимо, що Анастасія Приходько з чоловіком Олександром виховують двох спільних дітей — синів Гордія і Луку. Також у зірки сцени є 13-річна донька Нана від союзу з Нуріком Кухелавою.

Співачка та її обранець одружилися у 2013 році, проте відгуляли весілля через 6 років, а повінчалися аж у 2020.

"Ми пройшли через багато, але вдалося зберегти все… Це надзвичайно важко! Але коли ми прийшли до Бога, ми почали нове життя, ми дали обіцянки не на папері тітці в РАЦСі, і зараз ми несемо дуже велику відповідальність за своє життя, за свою сім'ю! Я люблю тебе", — звернулася Анастасія до Олександра, коментуючи фото з вінчання у 2020 році.

Вінчання Анастасії Приходько

Нагадаємо, Анастасія Приходько відреагувала на участь Потапа у вечірці з росіянами.

Також Фокус писав про проблеми зі здоровʼям Анастасії Приходько.