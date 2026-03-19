Анастасия Приходько "сцепилась" с журналисткой, защищая русский язык (видео)

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в свое время выступала на Евровидении от России, не сдержала эмоций, когда во время интервью ее спросили о языковом вопросе в Украине.

В течение разговора с Анастасией Приходько журналистка издания "РБК-Украина" затронула тему русского языка в Украине, а также позицию певицы вернуться к русскому языку даже во время большой войны. Разговор закончился тем, что артистка встала и вышла из кадра. Соответствующий ролик опубликован в Instagram.

Анастасия Приходько доказывала, что есть разные версии русского языка, мол, та версия, которой пользуются в России, и которую использует она, — вроде бы кардинально отличаются.

"Русский язык, на котором говорят в России, и на котором разговариваю я, это как британский и американский. Это киевский диалект", — заявила певица.

"Вы меня оцениваете исключительно по тому, как я разговариваю?" — спросила Приходько. Журналистка ответила: "Я оцениваю вас и по вашим поступкам, это гораздо больше говорит, чем то, на каком языке вы общаетесь. Но для меня, как для человека, это также важно".

"Сколько вам лет", — поинтересовалась Анастасия. Ведущая ответила, что ей 22. "Это мне сейчас у вас попросить возможности дать мне время для того, чтобы начать разговаривать на украинском языке?" — поинтересовалась артистка.

В другом ролике Приходько объяснила свою позицию.

В конце концов, после перепалки Анастасия вообще вышла из кадра, пожав ведущей руки.

