Колишній ведучий "Орла і Решки" накинувся на Приходько через російську мову

Українська співачка Анастасія Приходько вкотре провокує публіку своїми думками про російську мову. Українці різко відреагували на її нове висловлювання.

Артистка в Threads (prykhodko_official) повторила свою думку про "особливу" російську мову в Україні, але користувачі мережі розкритикували пост.

Бєдняков відповів Приходько

"Привіт, я Анастасія Приходько і розмовляю російською київською мовою. Є питання?" — написала співачка.

Тим часом ведучий Андрій Бєдняков, який сам родом з окупованого росіянами Маріуполя, різко відповів артистці.

"Підкажіть, Як буде вашою мовою "обі**атися"? Дякую", — написав шоумен.

У коментарях Андрію дорікали, що той сам раніше розмовляв російською, але він відповідав або жартами, або наголошував, що знає свої помилки і виправляє їх: "Мої помилки минулого я визнав сто разів. Будьте уважні, екстраординарний пане".

Приходько знову заговорила про "київську російську" мову

Реакція мережі

У коментарях українці критикують слова Приходько та діляться своїм досвідом переходу на рідну мову:

"Привіт, я жителька Києва в 3 поколінні, мені 66, і я розмовляю на київській українській мові. Питання?!"

"Називати російську ''київською'' — це як назвати окупантів туристами".

"Терор Муравйова, Червоний терор, великий терор, розстріляне відродження, репресії дисидентів. Майже 100 тис киян загинули через російський терор тільки в 20 столітті. Мабуть, так і зʼявився кієвській рускій".

"Питання: це ви під водочку пост написали чи під бояришнік?"

"Я проктолог. І зараз Ви розмовляєте тим місцем, яке я лікую".

"Привіт, я Людмила, і я з Донецька. З дитинства була вимушена говорити тільки рос. Але з тих пір як мене прийшли "асвабаждать", я намагаюся говорити виключно на рідній мові донетчан — українській".

"Переїдь вже в рашку і співай дуетом з повалій і не за**буй".

