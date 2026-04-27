Скандал через мову: концерт Анастасії Приходько зірвали після хвилі обурення (фото)

У Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько, запланований на 5 травня в Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Причиною став мовний скандал навколо артистки, який викликав хвилю обурення в соцмережах.

Про рішення повідомила команда Центру Миколайчука на своїй сторінці в Instagram. Напередодні Приходько спричинила дискусію в Threads, заявивши, що спілкується "на киевском русском языке", що викликало критику користувачів.

Після резонансного висловлювання у Центрі відмовилися підписувати договір із організаторами виступу. У закладі наголосили, що їхня позиція незмінна: підтримка української культури, мови та цінностей, які сьогодні відстоює країна. Там підкреслили важливість збереження простору, що відповідає принципам поваги до української ідентичності та суспільства.

Фото: Instagram

Виконувачка обов’язків директора центру Тетяна Д’яченко пояснила, що концертні агентства бронюють дати заздалегідь, тому не завжди відомо, хто виступатиме. За її словами, щойно стало відомо про продаж квитків і запланований концерт Приходько у їхньому закладі, організаторам одразу повідомили про відмову та запропонували шукати іншу локацію.

Відео дня

Представник співачки Кирило підтвердив скасування виступу та повідомив, що нову локацію шукати не будуть. За його словами, рішення ухвалили через реакцію місцевих жителів, щоб не загострювати ситуацію. Він додав, що мовне питання нині залишається чутливим і залишається відкритим, коли артистка зможе повернутися з концертом до Чернівців.

Також виступ Приходько, запланований на 6 травня у Новодністровську Чернівецької області, скасували через низький попит на квитки.

