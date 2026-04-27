Холоденко похизувалась зустріччю з Галкіним: її присоромила Мандзюк (фото)

Психологиня Наталія Холоденко розказала про зустріч з російським шоуменом Максимом Галкіним та заявила, що вони спілкувалися українською мовою. Однак її допис викликав різку реакцію в мережі — блогерка Олена Мандзюк публічно присоромила її.

Холоденко розповіла в Threads, що випадково познайомилася з Галкіним, коли розмовляла українською з подругою і почула привітання "доброго дня". За її словами, це й став початок їхнього знайомства, після чого вони поспілкувалися українською та зробили спільне фото, яке вона опублікувала.

Холоденко зустрілась з Галкіним Фото: Threads

Втім, реакція на допис виявилася неоднозначною. Блогерка Олена Мандзюк різко розкритикувала Холоденко, назвавши її публікацію "манкуртською". У своєму дописі вона також згадала Ірину Цибух, яка, за її словами, ще за життя звертала увагу на проросійську діяльність Холоденко.

Мандзюк засудила Холоденко Фото: Threads

Мандзюк заявила, що під час війни недоречно популяризувати російських публічних осіб, навіть якщо вони демонструють прихильність до української мови. Вона наголосила, що українські військові віддають життя за свободу країни, тоді як подібні дописи, на її думку, "тягнуть у простір росіян".

Реакції людей

У коментарях під дописами користувачі розділилися в думках: частина підтримала критику Мандзюк, інші ж зазначили, що Максим Галкін відкрито виступав проти війни Росії в Україні. Сама Холоденко наразі публічно не відреагувала на хвилю критики.

"Наскільки мені відомо, то Пугачова і Галкін покинули все своє майно і бізнеси в РФ і переїхали в іншу країну лише через те, що вони не підтримують війну. Також відкрито висловлювали підтримку українцям";

"Могла б і не вий**буватись, все одно російською говориш…";

"Вауу, навіть нормальні росіяни вчать українську. Може й до малоросів колись дійде";

"А багато українців до цих пір не можуть вивчити свою мову. Як кажуть "респект і уважуха" Максиму Галкіну";

"Олено, ви недоречна".

