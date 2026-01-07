Бывший "Холостяк" был в отношениях с мужчиной во время съемок шоу — блогер

В сети ходят слухи, что украинский телеведущий и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин мог находиться в романтических отношениях с мужчиной еще во время участия в проекте. В свое время шоумен женился на победительнице проекта Даше Квитковой, которая родила ему сына.

О вероятных отношениях Никита во время съемок "Холостяка" заговорил блогер-плиткарь Богдан Беспалов. Такую информацию ему передал источник, который ранее работал над проектом.

Отметим, что после завершения шоу Добрынин женился на победительнице сезона Даше Квитковой. У супругов родился сын, однако впоследствии они объявили о разводе.

Добрынина подозревают в отношениях с мужем

Ранее Беспалов также сообщал, что ему и его подписчикам якобы удалось выяснить, с кем именно Добрынин находится сейчас в близких отношениях. В частности, ведущего заметили на концерте Артема Пивоварова в Киеве вместе с Махиром Магеррамовым.

"Котята плодотворно поработали и нашли, в кого влюблен Никита Добрынин", — заявил Беспалов.

Сам Добрынин пока публично не комментировал эти заявления. Официальных подтверждений информации нет, поэтому она остается на уровне предположений и обсуждений в соцсетях.

