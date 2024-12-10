Никита Добрынин рассказал о разрыве с девушкой: "Я встретил любовь, но не удержал ее"

Украинский ведущий и блогер Никита Добрынин объявил о разрыве отношений с девушкой, роман с которой длился около года. Несмотря на сложный период, Никита заявил, что не жалеет об этих отношениях и готов к новым чувствам.

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Известный украинский ведущий и блогер Никита Добрынин сообщил о расставании с девушкой, с которой подтвердил роман в феврале этого года. В программе "Тур звездами" он поделился подробностями отношений, которые длились около года, и объяснил, почему они завершились.

По словам Добрынина, причиной разрыва стала "дистанция", негативно повлиявшая на их связь. Вероятно, его избранница проживала за границей. Ведущий отметил, что разойтись это было совместное решение, и никто из них не виноват.

"Я встретил любовь, но не удержал ее. Это всегда движение, постоянные изменения с обеих сторон. Дистанция. Не скажу, что проблема во мне или бывшей девушке. Просто так сложилось. Сложно было", — признался он.

Никита добавил, что разрыв дался ему нелегко, но он не жалеет о пережитом, ведь эти отношения были наполнены настоящими чувствами. Имя своей экс-возлюбленной ведущий решил не разглашать.

"Недавно открыл для себя, что любовь невозможно потерять, она в тебе. Ты можешь любить бесконечное количество раз. Тяжело терять, тяжело проходить этот период, но классно уметь любить, потому что, мне так кажется, не все люди умеют это или же называют любовью другие чувства", — поделился Никита.

Сейчас, по словам 36-летнего телеведущего, он готов к новым отношениям и мечтает снова влюбиться.

Напомним, что ранее Никита Добрынин состоял в браке с блогершей Дашей Квитковой. Их роман начался на шоу "Холостяк" в 2019 году, после чего пара поженилась. Однако в 2023 году они объявили о разводе. Бывшие супруги воспитывают общего сына Льва.

Напомним, ранее мы писали, как Даша Квиткова и Никита Добрынин поделили имущество после развода.

Кроме этого, Фокус писал, что Никита Добрынин впервые прокомментировал отношения с моделью Чарой Хорив.