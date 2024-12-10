Нікіта Добринін розповів про розрив із дівчиною: "Я зустрів любов, але не втримав її"

Український ведучий та блогер Нікіта Добринін оголосив про розрив стосунків із дівчиною, роман з якою тривав близько року. Незважаючи на складний період, Нікіта заявив, що не шкодує про ці стосунки та готовий до нових почуттів.

Related video

Відомий український ведучий і блогер Нікіта Добринін повідомив про розставання з дівчиною, з якою підтвердив роман у лютому цього року. У програмі "Тур зірками" він поділився подробицями стосунків, які тривали близько року, та пояснив, чому вони завершилися.

За словами Добриніна, причиною розриву стала "дистанція", що негативно вплинула на їхній зв’язок. Ймовірно, його обраниця проживала за кордоном. Ведучий зазначив, що розійтись це було спільне рішення, і ніхто з них не винен.

"Я зустрів любов, але не втримав її. Це завжди рух, постійні зміни з обох сторін. Дистанція. Не скажу, що проблема в мені чи колишній дівчині. Просто так склалося. Складно було", — зізнався він.

Микита додав, що розрив дався йому нелегко, але він не шкодує про пережите, адже ці стосунки були наповнені справжніми почуттями. Ім’я своєї екскоханої ведучий вирішив не розголошувати.

"Нещодавно відкрив для себе, що любов неможливо втратити, вона в тобі. Ти можеш любити безмежну кількість разів. Важко втрачати, важко проходити цей період, але класно вміти любити, тому що, мені так здається, не всі люди вміють це або ж називають любов'ю інші почуття", — поділився Нікіта.

Зараз, за словами 36-річного телеведучого, він готовий до нових стосунків і мріє знову закохатися.

Нагадаємо, що раніше Нікіта Добринін перебував у шлюбі з блогеркою Дашею Квітковою. Їхній роман почався на шоу "Холостяк" у 2019 році, після чого пара одружилася. Проте у 2023 році вони оголосили про розлучення. Колишнє подружжя виховує спільного сина Лева.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Даша Квіткова та Нікіта Добринін поділили майно після розлучення.

Крім цього, Фокус писав, що Микита Добринін вперше прокоментував стосунки з моделлю Чарою Хорив.