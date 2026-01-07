Колишній "Холостяк" був у стосунках з чоловіком під час зйомок шоу — блогер

У мережі ширяться чутки, що український телеведучий і герой шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін міг перебувати в романтичних стосунках із чоловіком ще під час участі в проєкті. Свого часу шоумен одружився з переможницею проєкту Дашею Квітковою, яка народила йому сина.

Про ймовірні стосунки Нікіта під час зйомок "Холостяка" заговорив блогер-пліткар Богдан Беспалов. Таку інформацію йому передало джерело, яке раніше працювало над проєктом.

Зазначимо, що після завершення шоу Добринін одружився з переможницею сезону Дашею Квітковою. У подружжя народився син, однак згодом вони оголосили про розлучення.

Добриніна підозрюють у стосунках з чоловіком

Раніше Беспалов також повідомляв, що йому та його підписникам нібито вдалося з’ясувати, з ким саме Добринін перебуває зараз у близьких стосунках. Зокрема, ведучого помітили на концерті Артема Пивоварова у Києві разом із Махіром Магеррамовим.

"Кошенята плідно попрацювали і знайшли, в кого закоханий Нікіта Добринін", — заявив Беспалов.

Сам Добринін наразі публічно не коментував ці заяви. Офіційних підтверджень інформації немає, тож вона залишається на рівні припущень і обговорень у соцмережах.

