Холоденко відповіла на критику Бадоєва після слів про його роман з Барських (відео)

Українська психологиня Наталія Холоденко відреагувала на критику Макса Барських та Алана Бадоєва іронічними відео.

Раніше вона натякнула на романтичні стосунки співака та режисера. Після слів кліпмейкера в бік блогерки вона теж не стала мовчати.

Холоденко відповіла Бадоєву

"Боже, пацани. Що ви переживаєте? Всім всього вистачить! Люблю вас, Алан, Макс. Ваша падруга-ночь", – сказала Холоденко з цигаркою між пальців у відео у своєму Instagram.

Наталя зазначила, що до неї клієнти не ходять, а "літають на приватних бортах".

Інше відео психологиня підписала: "Не люблю тонкі". А ролик супроводжувала пісня Макса Барських "Подруга-ніч" російською.

Що сказала Холоденко

Раніше на подкасті у Василя Тимошенка жінка заговорила про ймовірність піар-роману між блогеркою Дашею Квітковою та "Холостяком" Нікітою Добриніним. Тимошенко запитав, як таке може бути, адже в них є син.

Відео дня

"А Бадоєв? Він живе все життя з "туманами". А двоє дітей", — сказала психологиня, маючи на увазі Макса Барських, адже одна з його популярних пісень має назву "Тумани" і він давно співпрацює з Бадоєвим.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Алан Бадоєв відреагував на слова Наталії Холоденко.

Психологиня впевнена, що шлюб Даші Квіткової та Нікіти Добриніна був спланованим комерційним проєктом.

Крім того, Барських та Бадоєв, які співпрацюють вже багато років, часто конфліктують щодо робочих питань.